Gutterres : Le rejet israélien de la solution à deux Etats est inacceptable

Le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, a déclaré mardi que le « rejet clair et répété de la solution à deux États aux plus hauts niveaux du gouvernement israélien est inacceptable », tout en lançant un appel pour un meilleur accès à l’aide dans la bande de Gaza. « L’ensemble de la population de Gaza subit des destructions d’une ampleur et d’une rapidité sans précédent dans l’histoire récente », a déclaré. Guterres devant le Conseil de sécurité de l’ONU. « Rien ne peut justifier la punition collective infligée au peuple palestinien.

Il a ajouté que la situation humanitaire dans l’enclave palestinienne était « épouvantable » et que « les habitants de Gaza risquent non seulement d’être tués ou blessés par les bombardements incessants, mais aussi de contracter des maladies infectieuses comme l’hépatite A, la dysenterie et le choléra ». Guterres a de nouveau lancé un appel en faveur d’un cessez-le-feu humanitaire immédiat.

