Habib Ammar : Possibilité d’accélérer l’octroi de crédits aux artisans

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Habib Ammar a examiné, mardi au siège de son département, avec les représentants de la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS), la possibilité d’accélérer l’octroi de crédits sociaux aux artisans touchés par les répercussions économiques de la pandémie du coronavirus.

Les deux parties ont, à ce titre, discuté de la mise en place par la BTS, d’un nouveau mécanisme d’octroi de crédits aux artisans, qui permettra de réduire les délais de déblocage des crédits.

La rencontre a aussi, porté sur la possibilité de rééchelonner les anciens crédits des artisans, en raison de la situation sociale et économique difficiles que traverse le secteur, en arrêt total depuis plusieurs mois. Les répercussions de la crise de la Covid-19 sur le secteur de l’artisanat sont de plus en plus perceptibles, car 90% des entreprises seraient en situation de blocage total et 40% d’entre elles ont même mis la clé sous la porte, d’après une déclaration du président de la Fédération de l’artisanat relevant de l’UTICA, Salah Amamou, accordée à l’agence TAP, en octobre dernier.

