Habib Jemli annonce que le gouvernement est formé

Le chef du gouvernement désigné Habib Jemli a annoncé mardi soir qu’il a finalisé la liste des membres du gouvernement.

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook peu avant minuit et dans laquelle il a présenté ses vœux aux Tunisiens à l’occasion de la nouvelle année administrative, Jemli a précisé qu’il n’a pas pu présenter la liste des membres du futur gouvernement au président de la République qui avait des activités en dehors de la présidence de la République jusqu’à une heure tardive mardi soir.

Il a ajouté que la composition du gouvernement est achevée et regroupe des compétences capables de s’acquitter de la mission qui leur est dévolue en cette étape cruciale, se disant convaincu que l’équipe gouvernementale sera à la hauteur des attentes des Tunisiens.

Plus tôt dans la journée du mardi, le chef du gouvernement désigné avait indiqué que les contours du nouveau gouvernement seront clairs dans les prochaines heures.

Dans une brève déclaration aux médias, Jemli avait affirmé qu’il procèdera à la vérification de la liste de la nouvelle équipe gouvernementale, formant le vœu de voir les Tunisiens célébrer la fête du nouvel avec un gouvernement aux contours définis.

Le président de la République, Kais Saied s’était rendu hier soir à la salle des opérations au ministère de l’Intérieur, où il a pris connaissance des mesures prises pour assurer la sécurité à l’occasion des fêtes de fin d’année. Accompagné du chef du gouvernement de gestion des affaires courantes et du ministre de l’Intérieur, le président de la République a également parcouru l’avenue Habib-Bourguiba à la capitale.