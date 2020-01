Habib Jemli s’abstient de dévoiler la composition de son gouvernement

Le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli, contre toute attente, n’a pas dévoilé la composition de son gouvernement au cours d’une conférence de presse tenue ce mercredi soir au palais de Carthage, annoncée pourtant, en grande pompe, par le département de l’information et de la communication de la présidence de la République.

En lieu et place, et alors que les journalistes s’impatientaient de connaître la liste nominale du gouvernement, Habib Jemli leur a fait faux bond, se bornant à expliquer la philosophie et la vision qui ont présidé à la formation du gouvernement. Toutefois, il a affirmé que son gouvernement reproduire à l’identique la structuration de celui actuellement en place en termes de départements ministériels et de nombre.

Habib Jemli a assuré que la composition du nouveau gouvernement sera annoncée demain jeudi conformément au vœu du président de la République, Kais Saied, soucieux du respect des procédures et mécanismes constitutionnels auxquels une attention particulière est attachée.

De plus, Jemli a révélé que l’élément féminin dans le nouveau gouvernement est représenté à hauteur de 40%, dévoilant qu’une femme sera présente aux affaires étrangères. Ila également indiqué que la moyenne d’âge des membres du gouvernement est de 50 ans, soulignant que le benjamin de l’équipe ministérielle a 31 ans et le doyen d’âge 69 ans.