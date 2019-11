Habib Jemli s’entretient avec l’ancien président d’Ettakatol Mustapha Ben Jaâfar

L’ancien président du parti Ettakatol, Mustapha Ben Jaâfar, a souligné, lundi, lors de son entretien avec le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli, la nécessité de saisir cette occasion historique et le climat de confiance rétabli après les dernières élections pour remettre le processus de transition démocratique sur le droit chemin et redonner espoir aux Tunisiens, et particulièrement aux jeunes.

S’exprimant à l’issue de son entretien avec le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli au Palais Dar Dhiafa à Carthage, Ben Jaâfar a déclaré à la presse que l’opinion publique s’attend à la mise en place des institutions démocratiques prévues par la Constitution afin de sortir de l’anarchie prévalant dans le pays ces dernières années. Il a cité à cet égard la Cour constitutionnelle et les instances constitutionnelles indépendantes, ainsi que l’élaboration d’une loi relative aux partis politiques et d’une charte de moralisation de la vie politique, outre l’amendement de la loi électorale.

Sur un autre plan, Ben Jaâfar a relevé que les Tunisiens aspirent à une amélioration de leur quotidien et de leurs conditions de travail, “ce qui requiert la mise en place de réformes fondamentales dans le domaine économique”.

D’après lui, il est nécessaire de former une équipe gouvernementale homogène pour établir un programme clair sans, nécessairement, opter pour des membres de gouvernement n’ayant pas d’appartenance partisane.