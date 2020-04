Hadidane : Il faut adopter des mesures incitatives pour les marchés boursiers et financiers

Moez Hadidane, conseiller en investissement et gérant fondateur de Tera Finances a déclaré à la TAP que les autorités de régulation du marché boursier et financier doivent adopter des mesures incitatives pour ne pas tomber dans une situation de chaos, soit une déprime durable et intense de la bourse en raison de la propagation du Covid-19, a estimé Hadidane.

Au niveau fiscal, l’analyste recommande au gouvernement de proposer une déduction de la base imposable des personnes physiques et morales, sur tout investissement en bourse réalisé sur les actions durant la période, allant du 15 avril 2020 jusqu’à la fin de l’année, à condition de non-cession pendant deux ans.

Le gouvernement peut également exonérer les dividendes qui seront distribuées en 2020 de l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire pas de retenue à la source de 10%, a indiqué l’analyste.

Il propose, également, de créer, à partir de 2021, des comptes épargnes en action entreprises avec un plafond de déduction de 1 million de dinars, sous réserve du minimum d’impôt sur les sociétés, outre la création de plans Epargnes Salariés, qui viendront renforcer les pensions de retraites, une fois le salarié atteint l’âge de 60 ans.

Concrètement, il s’agit d’accorder aux salariés la possibilité (option) de déduire toute prime accordée par l’employeur (coté en bourse) si elle est allouée à l’achat en bourse d’actions de la société dans laquelle il est employé, avec condition de non-cession jusqu’à l’âge de retraite, a-t-il encore précisé.

Et d’ajouter qu’une telle mesure permettra de cibler trois objectifs en même temps; à savoir renforcer le lien employé/entreprise, puisqu’il devient actionnaire, préparer un complément de retraite et encourager les achats en bourse.