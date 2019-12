Hafedh Caïd Essebsi débarqué de Nidaâ Tounès

La conférence des cadres du mouvement Nidaâ Tounès, comprenant les membres, de l’Instance politique, du Comité central et les coordinateurs régionaux, réunie , ce weekend à Sousse, a constaté la vacance du poste de président du Comité central et représentant légal du parti, et chargé le 1er vice-président Kacem Makhlof de ces fonctions en remplacement de Hafedh Caïd Essebsi en attendant la tenue du prochain congrès du mouvement. Elle a également décidé de charger Marouane Boudida des fonctions de 1er vice-président du Comité central, et de décharger Mongi Harbaoui des fonctions de porte-parole officiel de NIdaâ Tounès, rapporte, dimanche, Mosaïque fm.

En outre, il a été décidé de créer une commission nationale présidée par Ezzedine Taieb, membre de l’Instance politique, chargée des structures et de l’action du parti au niveau régional.

On rappelle que Hafedh Caïd Essebsi a publié il y a quelques jours un post dans lequel il annonçait la tenue, prochainement, d’un congrès fédérateur de la famille Destourienne.