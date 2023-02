HAICA : Appel à consultation sur un document de référence sur le traitement médiatique des questions migratoires

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) vient de lancer, lundi, un appel à consultation sur le projet d’un document de référence sur le traitement médiatique de l’immigration et des questions migratoires.L’appel à consultation à été lancé par l’instance de régulation de l’audiovisuel en Tunisie via son site web, indique la HAICA dans un communiqué publié, lundi et dont copie est parvenue à l’agence TAP.Public cible : professionnels, spécialistes, experts et acteurs du secteur de l’audiovisuel. Tous sont appelés à contribuer à la rédaction finale dudit projet, à sa finalisation et à son peaufinage et aussi et surtout à émettre des réserves et des observations utiles qui sont de nature à améliorer son contenu et sa teneur.Le projet de document comprend quatre axes-clés. Le premier étant consacré au cadre juridique régissant la question migratoire, au double plan national et international alors que le deuxième axe est dédié au processus de diagnostic préliminaire de la couverture des questions migratoires par certains médias audiovisuels.Le troisième axe se penche sur le champ lexical lié aux questions de la migration et des immigrés.Le quatrième axe, dernier et ultime volet du document, il étoffe les bonnes pratiques en termes d’exigences éditoriales, professionnelles et éthiques dont doivent être traitées les questions migratoires, notamment, lorsqu’il est question de filmer et d’utiliser des images de migrants et de réfugiés lors d’entretiens avec des migrants, des demandeurs d’asile ou des survivants, ou lors des reportages.Selon la HAICA, l’objectif est d’assurer « une couverture médiatique équilibrée centrée sur une approche des droits de l’homme, conformément aux principes universels des droits humains ».Il s’agit également de tenir informés les journalistes des législations nationales et internationales directement liées à la question de l’immigration et les migrants de manière à ce qu’ils soient en mesure de pouvoir mieux servir et éclairer l’opinion publique.Aussi, toujours selon la HAICA, ce document s’inscrit dans une perspective de « s’attaquer aux stéréotypes négatifs sur l’immigration et les migrants en faisant usage précis et convenable de la terminologie et des expressions correctes, conformément aux normes internationales ».Un autre objectif sous-tendant ce document, la consécration d’un discours équilibré et juste sur les migrants, basé sur le respect des exigences de la profession et de l’éthique professionnelle du journaliste, loin des jugements aprioristes, discriminatoires et attentatoires à la dignité humaine.

