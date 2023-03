HAICA : Salah Sersi nommé président par intérim

Le conseil de la Haute Autorité indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA) a décidé la nomination de Salah Sersi président de l’instance par intérim, en attendant de soumettre un projet de loi organisant l’instance de régulation et le secteur au nouveau parlement.

Dans une déclaration, l’instance précise que Salah Sersi est le membre le plus âgé des membres de son conseil et qu’ avant de rejoindre la Haica, il occupait le poste de juge (grade 3) à la Cour de cassation.

La HAICA a pris cette décision en l’absence d’une réponse de la part du président de la République à sa demande de nommer un nouveau président pour assurer la continuité du service public et protéger l’intérêt général et les intérêts d’autrui, lit-on de même source.

L’instance met en garde l’opinion contre les tentatives du gouvernement et de certains fonctionnaires d’exercer un contrôle administratif sur les travaux de son conseil en créant ce vide à la tête de l’instance de connivence avec son ancien président.

Le 6 février dernier, Nouri Lajmi, président de la HAICA, a reçu une correspondance signée et apposée par le chargé des fonctions de secrétaire général du gouvernement lui signifiant son départ à la retraite à partir du 1er janvier 2023.

cette mesure survient suite à la fin de la dérogation autorisant Nouri Lajmi à exercer dans le secteur public après l’atteinte de l’âge légal de la retraite, à compter du 1er octobre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022.

La dérogation a été conférée à Nouri Lajmi en vertu du décret n°2023-32 portant octroi d’une dérogation d’exercer dans le secteur public et publié au JORT le 31 janvier 2023.

