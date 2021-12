HAICA: suspension d’une émission sur Attessia TV pour la diffusion d’une vidéo montrant la personne qui s’est immolée au siège d’Ennahdha

Le président de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) a décidé, samedi, la suspension, pendant une semaine, de l’émission « Rendez-vous 9 » sur Attessia TV, pour avoir diffusé dans l’épisode du vendredi « des images violentes et choquantes ».

La séquence vidéo en question montre la personne qui s’est immolée, hier vendredi, par le feu au siège du mouvement Ennahdha à Tunis et a été diffusée dans une plage horaire accessible aux enfants et aux catégories vulnérables de manière à heurter la sensibilité de ces spectateurs et à choquer les proches de la victime, explique la HAICA dans un communiqué publié ce samedi.

Le président de la HAICA a décidé également de retirer du site web d’Attessia TV ainsi que de l’ensemble de ses pages sur les réseaux sociaux et de suspendre la diffusion de l’épisode objet de la décision. Le dossier a été soumis aussi au conseil de la HAICA pour examen.

Plus tôt ce matin, la HAICA a indiqué avoir adressé une convocation au représentant légal d’Attessia TV conformément à l’article 30 du décret-loi n°116 pour une audition sur la diffusion de la séquence vidéo.

Et de rappeler que la HAICA n’intervient pas avant la diffusion d’un contenu médiatique. L’instance de régulation exerce une mission de contrôle d’un contenu médiatique a posteriori après la diffusion, lit-on de même source.