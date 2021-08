Le séisme a fait 2189 morts, plus de 12.000 blessés et 332 disparus, selon la Protection civile. Cinq jours après le séisme qui a ravagé le sud-ouest d’Haïti, le défi est de fournir en toute sécurité l’aide humanitaire aux centaines de milliers de sinistrés, dont certains vivent dans des zones enclavées



« Les opérations de sauvetage et de recherche se poursuivent », indique la Protection civile sur son compte Twitter.



(lci)

