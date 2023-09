Hajj 2024 : Prolongation des délais d’inscription au 28 septembre courant

Les délais d’inscription pour les candidats désirant accomplir le rite du Hajj au titre de l’année 2024 seront prolongés de six jours (du 22 septembre jusqu’au 28 septembre inclus), a annoncé le département des Affaires religieuses dans un communiqué publié, samedi.

Après avoir rappelé les candidats au Hajj 2024 de l’impératif de procéder à une inscription en ligne via son site web, le ministère appelle les candidats déposant leurs dossiers pour la première fois ainsi que ceux dont les dossiers n’ont pas été auparavant validés et retenus à prendre obligatoirement attache avec un prédicateur relevant de leur délégation, munis d’une copie de la carte d’identité nationale ainsi du récépissé de candidature.

L’objectif de cette mesure, précise le ministère, étant de vérifier la véracité des données fournies par les candidats et, partant, approuver, au cas par cas, les dossiers de candidature déposés.

