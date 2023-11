Hamas-Israël : 13 otages arrivés en Israël

L’armée israélienne a annoncé ce dimanche que la branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas a remis 14 otages israéliens et 3 étrangers au Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Un peu plus tard, Tsahal a confirmé l’arrivée en Israël de 13 otages et précisé que 4 étaient en chemin.

Douze otages ont été emmenés par des unités d’élite israéliennes, une femme est rentrée en hélicoptère et quatre personnes sont passées par l’Égypte via le terminal de Rafah (sud de la bande de Gaza), selon le communiqué de l’armée israélienne.

Le président des États-Unis Joe Biden, a annoncé la libération d’une otage américaine de 4 ans nommée Abigail. « Elle est libre et elle est en Israël », a-t-il indiqué lors d’un discours depuis l’État américain du Massachusetts.

Il s’agit du troisième groupe d’otages libérés en trois jours, au terme d’un accord de trêve conclu entre le Hamas et Israël selon lequel un total de 50 otages israéliens enlevés par le Hamas le 7 octobre pourra rentrer chez eux, contre la libération de 150 prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Au total , 39 Palestiniens détenus par Israël seront libérés de prison ce dimanche, a par ailleurs annoncé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar. Dans le cadre de l’accord, « 39 civils palestiniens seront relâchés aujourd’hui [ce dimanche 26 novembre] en échange de la libération de 13 détenus israéliens de Gaza, ainsi que d’un détenu de nationalité russe et de trois Thaïlandais », a indiqué Majed Al-Ansari dans un message sur X (ex-Twitter).

