Hamas-Israël : La trêve reconduite in extremis

Programmée pour s’achever ce jeudi 30 novembre à 6h (heure de Paris), la trêve entre Israël et le Hamas, entrée en vigueur le 24 novembre, a été reconduite in extremis par les belligérants pour « un septième jour », a indiqué le mouvement palestinien ce jeudi.

L’armée israélienne a également publié un communiqué indiquant que la « pause opérationnelle » allait « continuer », « à la lumière des efforts des médiateurs pour poursuivre le processus de libération des otages » détenus à Gaza.

Le bureau du Premier ministre israélien a indiqué que l’État hébreu avait décidé de reprendre les combats « immédiatement » si une liste des prochains otages qui seront libérés ne lui était pas fournie par le Hamas avant 6 heures « Il y a peu de temps, Israël a reçu une liste de femmes et d’enfants conformément aux termes de l’accord, et par conséquent la trêve va continuer », a-t-il ajouté.

La trêve Israël-Hamas « a donné des résultats » et devrait se poursuivre, a réagi le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, arrivé jeudi tôt en Israël, où il rencontre le Premier ministre Benjamin Netanyahu, avant de se rendre en Cisjordanie occupée.

Au cours des six derniers jours, la trêve entre le Hamas et Israël à Gaza a permis la libération de 70 otages israéliens et de 210 prisonniers palestiniens. En outre, une trentaine d’étrangers, en majorité des Thaïlandais travaillant en Israël, ont été libérés hors du cadre de cet accord. Et l’aide humanitaire a pu entrer plus largement dans une bande de Gaza assiégée et dévastée par sept semaines de bombardements.