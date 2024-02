Hamas-Israël : Selon le chancelier allemand, la formule à deux États est la «seule solution durable»

« Seule une solution négociée à deux États ouvrira la perspective d’une solution durable au conflit du Proche-Orient. » Le chancelier allemand Olaf Scholz s’est entretenu lundi 5 février avec le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou à propos de la guerre entre le Hamas et Israël. « Cela doit être valable pour Gaza et la Cisjordanie », a aussi déclaré le chancelier allemand, appelant à « un rôle central » pour une « Autorité palestinienne réformée », selon un communiqué de la chancellerie.

Le gouvernement israélien refuse de discuter d’une « solution à deux États », irritant la communauté internationale, et Benyamin Netanyahou a réaffirmé à plusieurs reprises son opposition à une « souveraineté palestinienne ». Les diplomates occidentaux tentent de promouvoir une solution permettant aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre dans deux États distincts et souverains, un projet dont la guerre à Gaza a encore éloigné la perspective.

L’Allemagne a, comme les États-Unis, affiché un soutien résolu à Israël depuis l’attaque du 7 octobre. Lors de cet entretien, Olaf Scholz a également souligné « la nécessité urgente d’améliorer considérablement l’accès et l’approvisionnement en aide humanitaire pour les habitants de la bande de Gaza », jugeant la situation « très préoccupante ».

