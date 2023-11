Hamas : La marche des proches d’otages est arrivée à Jérusalem

Partie de Tel-Aviv mardi, la marche des proches d’otages retenus à Gaza est arrivée samedi à Jérusalem. Les participants entendent maintenir la pression sur le gouvernement israélien afin d’obtenir la libération des otages, alors qu’Israël a jusque-là rejeté tous les appels au cessez-le-feu dans le conflit qui l’oppose au Hamas.

Le cortège des proches d’otages retenus à Gaza est arrivé à Jérusalem, samedi 18 novembre, après plusieurs jours de marche, pour maintenir la pression sur le gouvernement israélien afin d’obtenir leur libération, six semaines après l’attaque meurtrière du Hamas.

« Ramenez-les à la maison, maintenant », clamaient, comme depuis plusieurs semaines, quelques milliers de manifestants, appelés à se rassembler devant le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

En début d’après-midi, une foule compacte, drapeaux israéliens et portraits d’otages à la main, est arrivée à Jérusalem après être partie, mardi, de Tel-Aviv, à une soixantaine de kilomètres de là.

Les familles des otages, qui reprochent au gouvernement de ne pas leur fournir d’informations sur ses efforts pour obtenir la libération des otages, ont obtenu de rencontrer après cette manifestation deux membres du cabinet de guerre, Benny Gantz et Gadi Eizenkot.

