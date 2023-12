Hamas ne libèrera pas d’otages « sans négociation »

D’intenses batailles opposent Israël et Hamas dans la bande de Gaza alors que le mouvement islamiste affirme que les otages qu’il retient ne sortiront pas « vivants » sans « négociation ».

La population civile est acculée dans un périmètre de plus en plus exigu et le système de santé menace de « s’écrouler » selon l’OMS, tandis que le bilan des victimes ne cesse de s’alourdir.

Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, tout en reconnaissant qu’Israël doit « se protéger » face à « une organisation terroriste », a réclamé dimanche des « opérations militaires conçues autour de la protection des civils » avec plus de pauses et couloirs humanitaires.

L’armée israélienne ne montre aucune intention de ralentir. La guerre continuera « aussi longtemps qu’il le faut pour s’assurer que le Hamas ne peut jamais plus faire de mal à notre peuple », a ainsi affirmé le porte-parole du gouvernement israélien, Eylon Levy, au lendemain de propos similaires du Premier ministre, Benjamin Netanyahu.

Le Hamas a répliqué qu’aucun d’otage ne sortira « vivant » de Gaza « sans un échange et une négociation, et sans répondre aux exigences » du groupe islamiste.

Dans la bande de Gaza, les bombardements réduisent en ruines des quartiers entiers. D’après l’ONU, ils ont déplacé quelque 1,9 million de Palestiniens vers des zones du sud, soit 85% de la population du petit territoire.

Tôt dimanche, l’aviation israélienne a mené des « raids très violents » près de Khan Younès (sud), et sur la route vers Rafah (sud), frontalière de l’Egypte, a indiqué le Hamas, classé organisation terroriste par les Etats-Unis, et l’Union européenne notamment.

Au sol, de violentes batailles opposent les soldats aux combattants palestiniens, principalement dans la région de Khan Younès, à Jabaliya (nord) et dans la ville de Gaza (nord), d’après les protagonistes.

Les combattants palestiniens ont continué à tirer des roquettes en direction d’Israël.

- Publicité-