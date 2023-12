Hamas : « Nos tunnels sont à l’abri des tentatives de surveillance israéliennes »

« Les tunnels font partie intégrante de la résistance, et toutes les conséquences potentielles et les attaques attendues ont été prises en compte.

Le Hamas a construit ses tunnels pour résister aux tentatives de détection, a déclaré son porte-parole Osama Hamdan, lors d’une conférence de presse tenue à Beyrouth en réponse aux informations faisant état d’une possible détection des tunnels par les forces de Tsahal, a rapporté CNN vendredi.

« Les tunnels ont été construits par des ingénieurs compétents et bien informés qui ont envisagé toutes les attaques possibles de l’occupation, y compris le pompage de l’eau. Les tunnels font partie intégrante de la résistance, et toutes les conséquences potentielles et les attaques attendues ont été prises en compte », a déclaré Hamdan.

Israël a récemment informé les États-Unis qu’il avait entamé un « examen approfondi » de la détection de certains tunnels du Hamas dans la mer Méditerranée. Israël a assuré au gouvernement américain qu’il ne visait que les tunnels dans lesquels il ne pensait pas que des captifs étaient détenus.

