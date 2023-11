Hamas: Nouvelle libération d’otages avant l’extension de la trêve à Gaza

Onze otages israéliens retenus dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre ont été libérés lundi dans le cadre d’une trêve dans les combats entre Israël et le Hamas, qui doit être prolongée jusqu’à jeudi.

Ces libérations, annoncées par l’armée israélienne après l’annonce par le mouvement islamiste palestinien et le Qatar d’une extension de 48 heures de la trêve, portent à 50 le nombre d’otages israéliens relâchés depuis vendredi.

Les onze otages arrivés en Israël lundi soir sont tous binationaux: trois possèdent la nationalité française, six la nationalité argentine et deux autres la nationalité allemande, a indiqué le Qatar, médiateur dans le conflit.

Au total, 117 prisonniers palestiniens détenus dans des prisons israéliennes ont été libérés en échange depuis vendredi, et 33 autres doivent l’être lundi soir, selon un ratio d’un otage pour trois prisonniers.

En outre, 19 otages extérieurs à l’accord de trêve ont été relâchés par le Hamas, en grande majorité des Thaïlandais qui travaillaient en Israël.

Israël n’avait pas confirmé dans l’immédiat lundi l’extension de la trêve jusqu’à 05H00 GMT jeudi matin, « saluée » par la Maison Blanche qui souhaite la voir « prolongée davantage », et qualifiée de « lueur d’espoir et d’humanité au milieu des ténèbres de la guerre » par le secrétaire général de l’ONU, Antonio Gutterres.

- Publicité-