Hamas : Un accord sur la libération des otages est imminent, selon Biden

Alors que le Qatar et les États-Unis tentent de parvenir à un accord intérimaire pour libérer les femmes et enfants retenus en otage par le Hamas et d’autres organisations dans la bande de Gaza, Joe Biden a dit lundi « croire » qu’un accord était proche. En marge d’une cérémonie à la Maison-Blanche, un journaliste lui a posé la question suivante : « Est-ce qu’un accord de libération des otages est proche ? », et le président américain a répondu : « Je crois », relate Le Figaro.

Une source proche du dossier a déclaré à CBS News que le projet d’accord, dans sa forme actuelle, impliquerait dans un premier temps la libération de 50 otages en échange d’une pause limitée dans les combats qui durerait environ quatre jours pour une durée de six heures par jour. Si cette libération et cette pause se déroulent comme prévu, le Hamas procéderait ensuite à une deuxième libération d’environ 20 à 25 otages, selon cette même source. La Maison-Blanche a refusé de faire le moindre commentaire sur ce dossier sensible.

