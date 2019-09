Hamma, comme tous les autres, veut s’occuper des richesses

Le candidat à l’élection présidentielle anticipée Hamma Hammami a estimé dimanche à Sfax que la préservation de la souveraineté nationale est l’une de ses priorités s’il est élu président.

Participant à un café culturel au centre de Sfax ce dimanche dans le cadre de sa campagne électorale, Hamma Hammami a jugé qu’il était exclu de bâtir les fondements de l’Etat en l’absence de souveraineté nationale.

S’il est élu président, Hammami s’engage à préserver les richesses du pays garantes de la souveraineté nationale et à dévoiler toute la vérité au peuple sur ces ressources tout en œuvrant à les exploiter dans les meilleures conditions.

Le candidat de la coalition du front a affirmé qu’il veillera à réviser les accords mixtes avec l’Union européenne qui ne sont pas équitables dans le sens de l’identification de nouveaux accords garantissant la souveraineté de l’Etat. Il envisage également d’arrêter les négociations portant sur l’accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) et de procéder à l’audit de la dette à travers une grande campagne diplomatique à laquelle le peuple sera mobilisé.

Pour ce qui concerne la sécurité nationale, Hamma Hammami se dit contre la présence de bases militaires étrangères sur le territoire tunisien, estimant que la souveraineté numérique et le contrôle des données est une ligne rouge à ne pas franchir.

Sur un autre plan, Hamma Hammami a indiqué que la fermeture de la SIAPE, source principale de pollution dans la ville de Sfax, doit se faire dans le cadre d’un dialogue régional qui doit être accepté par toutes les parties.