Hamma parle toujours du “président déchu”

Le candidat de la coalition du Front populaire à la présidentielle anticipée Hamma Hammami a promis de protéger la richesse du pays et d’apporter des réponses adéquates aux différents problèmes qui entravent le développent du pays.

En déplacement mardi à Gafsa dans le cadre de sa compagne électorale pour la présidentielle, Hamma hammami s’est engagé à rompre avec le ” projet traditionnel ” du président déchu et d’être constamment à l’écoute des préoccupations et des attentes des citoyens.

Dans une déclaration à TAP, il s’est également engagé à garantir la souveraineté de la Tunisie et à protéger ses richesses au profit de l’intérêt général. Par ailleurs, le candidat de la coalition du Front populaire a souligné son intention de suspendre les négociations avec l’UE sur l’accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) et de mener une campagne diplomatique pour réclamer la surpression de la dette tunisienne. Sur un autre registre, Hamma Hammami a affirmé sa disposition à rétablir les relations avec la Syrie et de repositionner la Tunisie sur l’échiquier international