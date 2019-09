Hamma voulait en découdre avec Chahed

Le 3ème et dernier volet du Grand Débat, se terminait hier soir dans la tranquillité et le calme, lorsqu’à la fin le candidat Hamma Hammami qui ne savait plus au nom de qui il candidatait, décide d’attaquer frontalement l’ancien chef de gouvernement Youssef Chahed. Parlant en effet de corruption, Hammama qui avait ce soir pris un sérieux coup de vieux, dit que «la corruption est d’ailleurs à ma gauche», pupitre derrière lequel était debout Youssef Chahed. Ce dernier demande un droit de réponse. Il n’en use enfin de compte pas, se limitant à dire que «je ne m’abaisserai pas à ça, bien que manifestement beaucoup ne sont venus que pour m’insulter». Hamma s’en prend ensuite au journaliste animateur qui ne l’a pas laissé répondre à la remarque de Youssef Chahed.