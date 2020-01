Hammamet : Près de 22 mille touristes y ont passé la soirée du réveillon

Environ 22 mille touristes étrangers, maghrébins et tunisiens ont choisi la zone touristique Nabeul-Hammamet pour fêter la soirée du réveillon, a indiqué le commissaire régional du tourisme à Nabeul, Wajih Ben Fraj.

La célébration du nouvel an 2020 s’est déroulée dans des bonnes conditions et aucun incident grave n’a été enregistré, ont affirmé des sources sécuritaires au correspondant de l’Agence TAP.

La veille du nouvel an, un renfort sécuritaire a été déployé dans la région où les unités sécuritaires ont été renforcées sur les artères principales et les carrefours de la ville pour multiplier les opérations d’inspection et de contrôle, ont précisé les mêmes sources.