Harrabi déplore des pertes colossales suite aux actes de sabotage de réseaux électriques

Moncef Harrabi, président directeur général de la société tunisienne d’électricité et du gaz (STEG), a indiqué dans une interview exclusive accordée à Africanmanager, que la STEG est confrontée à une situation financière difficile, en raison du volume des dettes auprès des clients, s’élevant ainsi à environ 1.800 millions de dinars. Il a, dans ce contexte, sollicité les citoyens à être compréhensifs et à payer leurs factures auprès des services de la société.

« Nous avons lancé, à maintes reprises, des campagnes pour le paiement des factures impayées par les clients, et dont la valeur est estimée à 1,8 Milliards de dinars. Ces campagnes, visent à sensibiliser les consommateurs des difficultés financières qui menacent la société, compte tenu de la réticence persistante de certains clients quant au non-paiement de leurs factures. Les Tunisiens sont appelés à accomplir leur devoir envers l’entreprise » a-t-il espéré. Dans le même ordre d’idées, Harrabi a fait savoir que les opérations de sabotage des réseaux électriques qui ont été enregistrées dans plusieurs régions de la République, ont engendré de très lourdes pertes pour la société.

Sur un autre volet, il a assuré que le projet portant sur le changement des anciens compteurs par des compteurs électroniques intelligents, est dans une étape très avancée. Ce nouveau dispositif, selon le patron de la STEG, permettra à la société de relever les consommations, réparer les pannes à distance, suivre la consommation de l’énergie, et de détecter les éventuels dépassements (…).

Répondant à une question relative à l’augmentation de prix de l’électricité et du gaz, Harrabi a catégoriquement démenti cette information, précisant qu’il s’agit tout simplement d’une rumeur. « Jusqu’à présent, nous n’avons reçu aucune décision officielle de la part des autorités tutelles, concernant l’augmentation de la tarification de l’électricité et du gaz naturel. Déterminer le prix de l’électricité n’est pas du ressort de la STEG, mais plutôt du ressort du prochain gouvernement», a conclu le PDG de la Steg.

– La Tunisie réalise un excédent dans la production d’électricité

Le président directeur général de la société tunisienne d’électricité et du gaz (STEG) s’est aussi dit, très optimiste quant à l’avenir de la société, et a, dans ce contexte indiqué, que la Tunisie a un excédent dans la production d’électricité, grâce aux stations de Mornaguia et Rades. Harrabi a aussi indiqué que son institution travaille actuellement pour répondre aux besoins de la Libye en électricité.

Rappelant que les stations de Mornaguia-Borj Al Amri et Rades auront, à elles deux, une capacité de 1050 mégawatts, ce qui engendrera un supplément de 20% de la production nationale d’électricité destinée à assurer l’approvisionnement en électricité. La centrale de Mornaguia-Borj Al Amri devrait permettre d’augmenter la production nationale d’électricité de 11%, et réduire les coupures d’électricité lors des hausses de la consommation. D’un coût de 1500 millions de dinars, ces deux centrales vont fournir d’importants postes d’emploi.