Hashgraph partenaire de la Tunisienne  Dar Blockchain, pour  l’adoption de la blockchain

L’association Hashgraph et Dar Blockchain ont annoncé œuvrer « pour nourrir des projets, faciliter la croissance et façonner profondément le paysage technologique du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) ». Les deux entités ont déclaré qu’elles espéraient atteindre les objectifs fixés par le biais de rencontres, de hackathons et de groupes universitaires.

Selon un communiqué de presse, cité le site Bitcoin.com, les deux entités espèrent atteindre l’objectif fixé par le biais de rencontres, de hackathons et de groupes universitaires. En outre, les deux groupes ont déclaré qu’ils publieraient un podcast mensuel.

Mohamed Mnif et Jaafar Saied, tous deux cofondateurs de Dar Blockchain, ont commenté la décision de leur organisation de s’associer à l’association Hashgraph :

En proposant des sessions de formation sur le réseau Hedera et en créant des chapitres dans les universités locales pour mettre en contact des étudiants de différents horizons, Dar Blockchain et l’Association Hashgraph jetteront les bases d’une véritable réalisation de la DLT [technologie du grand livre distribué].

Le duo a ajouté que le partenariat de leur organisation avec l’Association Hashgraph soulignait également l’engagement de cette dernière à soutenir la prochaine génération d’innovateurs de la région MENA.

Pour sa part, Kamal Youssefi, le président de l’Association Hashgraph, a insisté sur le fait que cette collaboration contribuera à accélérer l’adoption de la DLT dans la région.

Par ailleurs, le communiqué de presse a révélé que les quatre hackathons qui doivent débuter en octobre constitueront « une phase de sourcing pour un prochain programme d’incubation adapté à la communauté nord-africaine ». Outre les hackathons, l’association Hashgraph et Dar Blockchain proposeront également des sessions de formation sur mesure et encourageront la croissance des communautés et des entreprises.

