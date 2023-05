Hausse de 15,2% des investissements internationaux au premier trimestre de 2023

Le flux des investissements internationaux a enregistré, au cours du premier trimestre de 2023, une hausse de 15,2% pour atteindre un montant de 686,4 MD, contre 596MD, au cours de la même période de 2022.Ces investissements sont répartis entre 652,9 MD (+10,2%) d’IDE et 33,6 MD en portefeuille, selon les données de l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA).

En fait, les investissements en portefeuille ont enregistré une variation de 917%, par rapport à la même période de 2022 (3,3MD), et ce, suite à l’augmentation de 31,6 MD du capital de la Société Industrielle du Papier et du Carton (SOTIPAPIER), a-t-on ajouté.

La majorité des secteurs ont enregistré une croissance à l’exception du secteur de l’énergie qui a connu une régression à causse de l’arrêt quasi-total de l’attribution des permis, au cours de la dernière période.

Les investissements drainés par les services ont atteint 300,9 MD, à fin mars 2023, contre 271,7 MD, au cours de la même période de 2022, et ce, suite à l’augmentation de 248,1 MD, du capital de Qatar National Bank (QNB).

Le secteur de l’agriculteur a attiré de faibles investissements de 500 mille dinars, au cours du premier trimestre de 2023, contre 310 mille dinars, au cours de la même période.

- Publicité-