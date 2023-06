Hausse de 17% du nombre des Tunisiens recrutés à l’étranger au cours des quatre premiers mois de 2023

Le nombre de Tunisiens recrutés à l’étranger dans le cadre de la coopération technique ont atteint, du 1er janvier au 30 avril 2023, 1139 personnes soit une hausse de 17% par rapport à la même période de l’année dernière.

Au cours de la même période, 779 Tunisiens ont rejoint leurs postes à l’étranger, dont 430 appartiennent aux secteurs médical et paramédical.

Au cours de la même période, l’agence a reçu 29 offres de recrutement de nombreux pays, dont, l’Arabie saoudite, le Koweït, le Canada et la France.

Ainsi, le nombre total de coopérants tunisiens exerçant à l’étranger s’est élevé au 30 avril 2023, à 23425 personnes dont plus de 60% (14286 personnes) travaillent dans des pays arabes contre 5464 en Europe et 2545 sur le continent américain.

Selon la même source, le nombre de demandeurs de placement à l’étranger s’élève, actuellement, à plus de 22 mille postulants désireux de trouver un emploi à l’étranger via la coopération technique.

- Publicité-