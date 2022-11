Hausse de 200 DT, du prix des fourrages d’engraissement

Les prix de fourrages d’engraissement passent de 1210 à 1410 dinars/tonne. C’est le président du Syndicat National des agriculteurs de Tunisie (Synagri), Midani Dhaoui.

Dans un entretien avec African Manager, le responsable a indiqué qu’au lieu de jouir de tous les privilèges et de toutes les aides d’ordre moral et matériel, l’agriculteur tunisien est accablé, d’une part, par le poids des dettes ; des taxes et des crédits bancaires, et d’autre part, sévèrement sanctionné pour avoir travaillé et assuré une surproduction qui dépasse toutes les prévisions. Selon la même source, le coût de la production ne fait que d’augmenter et le petit agriculteur en subit les frais. Les autorités, à tous les niveaux, font la sourde oreille à toutes les réclamations et à toutes les doléances.

