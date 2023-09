Hausse de 21,6% des intérêts et des commissions appliqués par les banques publiques, au 1er semestre 2023

La valeur des intérêts et des commissions appliqués par les banques publiques, durant le 1er semestre 2023, a augmenté de 21,6% à 2047,7 millions de dinars (MD), par rapport à la même période de 2022, selon les indicateurs financiers publiés sur le site du Conseil du marché financier (CMF).

La valeur des intérêts de trois banques publiques a atteint, à la fin du mois de juin 2023, un total de 1838,8 MD, alors que la valeur des commissions appliquées sur la clientèle est de l’ordre de 208,9 MD.

Ainsi, durant les six premiers mois de 2022, les revenus provenant des intérêts et des commissions ont marqué une hausse à 1684,2 MD, répartis entre les intérêts (1476,3 MD) et les commissions (207,9 MD).

Ces revenus ont permis d’assurer la couverture des salaires et des primes des agents de ces banques, qui sont passés, entre juin 2022 à juin 2023, de 300,3 MD à 331,9 MD, marquant une hausse de 10,5%.

Cette question des intérêts et des commissions bancaires excessifs a été évoquée par le président de la République Kaïs Saïed, lors d’un conseil ministériel restreint. En outre, d’autres parties, dont l’organisation » Alert » avait annoncé mardi, 19 septembre 2023, avoir reçu, 1099 plaintes des citoyens contre les banques, lesquelles (plaintes) concernent des infractions liées à la non fermeture des comptes et l’application d’intérêts, alors que ces comptes sont gelés et ne bénéficient pas de plusieurs services gratuits stipulés par la loi.

Les banques publiques ne publient pas des détails sur les grilles des salaires et les primes de ses agents, et ne communique pas les avantages accordés à ses amicales, selon les normes financières nationales relatives au traitement comptable des charges relatives aux fonds sociaux, dont les notes explicatives des salaires et des charges d’exploitation, fixées par la loi n° 112-96 datée du 30 décembre 1996 et relative au système comptable des entreprises en Tunisie.

