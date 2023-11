Hausse de 24,5% du trafic aérien des passagers via les aéroports tunisiens durant les 10 premiers mois de 2023

Le trafic aérien des passagers via les aéroports tunisiens a augmenté de 24,5% durant les dix premiers mois de 2023, par rapport à la même période de 2022. Il s’est établi à 7 611 650 « mouvements passagers », selon les statistiques de l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA), rendues publiques, lundi.

Cette tendance haussière a marqué le trafic aérien dans la majorité des aéroports tunisiens, avec une augmentation de 22,5% pour l’aéroport international de Tunis Carthage (5 657 301 mouvements passagers), de 29,8% pour l’aéroport international de Djerba-Zarzis (1 790 233 mouvements passagers), de 50,3% pour l’aéroport international de Sfax-Thyna (146 470 mouvements) et de 9,1% pour l’aéroport international de Gabès-Matmata (3 232 mouvements). Le trafic a en revanche, baissé de 13,7% à l’aéroport international de Tozeur-Nefta (11 635 mouvements) et de 12% à l’aéroport international de Tabarka-Ain Draham (2 259 mouvements).

Les statistiques de l’OACA font également, état d’une hausse de 17,81% du trafic commercial « mouvements avions » durant les dix premiers mois de 2023, par rapport à la même période de 2022, avec 64 445 mouvements avions enregistrés.

Pour les mouvements avions, la hausse a été de 19,8% pour l’aéroport international de Tunis Carthage (47 252 mouvements), de 17,1% pour l’aéroport international de Djerba-Zarzis (13 457 mouvements) et de 2,6% pour l’aéroport international de Sfax-Thyna (3 193 mouvements).

Le trafic « mouvements avions » a toutefois, régressé de 13,6% pour l’aéroport international de Tozeur Nefta (241 mouvements), de 30,8% à l’aéroport international de Tabarka-Ain Draham (155 mouvements) et de 2,7% pour l’aéroport international de Gabès-Matmata (144 mouvements).

Le trafic de Survol (Avions transitant par l’espace aérien tunisien) a atteint 44 197 mouvements durant les dix premiers mois de 2023, soit une évolution de 44,6% par rapport à la même période de 2022.

