Hausse de 32% des projets déclarés en 2022

Durant l’année 2022, l’Instance Tunisienne de l’Investissement (TIA) a enregsitré la déclaration de 34 projets pour une enveloppe globale d’investissement cumulé de 3996MDT permettant la création de 9370 postes d’emploi, soit une hausse de 147% par rapport à l’année 2021 en termes d’investissement.

D’après les données statistiques de l’instance, cette hausse est expliquée par la déclaration d’un projet de cimenterie pour un coût d’investissement conséquent de 950 MDTdurant le mois de mars 2022.Abstraction faite de cette opération d’investissement, les investissements enregistrés jusqu’au mois de décembre 2022 ont enregistré une hausse de 88%, précise la meme source.

S’ajoutant aux investissements de l’ordre de 950 MD injectés dans le projet exceptionnel relatif à la création de l’unité de production du ciment, le volume des investissements a augmenté de 147% par rapport à l’année ultérieure pour atteindre le seuil de 3996 MD. La Tunisie a enregsitré une nette croissance de son rythme d’investissement avec les nouvelles opportunités d’investissement qui permettent de créer 4913 postes d’emploi, indique l’instance, précisant que les projets déclarés se répartissant comme suit:

19 nouveaux projets (soit 58% du nombre total) pour un montant de 2103,6 MD, soit 69% du volume global des investissements déclarés jusqu’à fin décembre 2022 et 14 projets d’extension permettant de créer 4157 postes d’emploi. La répartition sectorielle des investissements générés par des opérations de création montre que les projets d’investissements déclarés sont réparties entre les domaines de l’industrie (24 projets d’une capacité d’employabilité de 7390 postes d’emploi, les énergies renouvelables (2 projets créant 68 postes d’emploi) et le tourisme (un seul projet employant 200 personne) Les investissements déclarés concernent également les projets réalisés dans le secteur des services (1309 postes d’emploi) et l’agriculture employant (103 emplois). D’après les mêmes données statistiques, le secteur de l’industrie se taille la part de lion en termes de nombre de projets, couvrant principalement les projets des industries électroniques et mécaniques (82% au niveau des emplois qui seront créés dans ce secteur). La répartition par régions des investissements déclarés au cours de l’année 2022, révèle que ce projets sont répartis entre 16 gouvernorats dont 10 installés à l’intérieure des zones de développement régional, d’une capacité d’employabilité de 1413 postes d’emploi soit 25% de l’ensemble des emplois créés. Selon le régime d’investissement, les projets qui seront réalisés sous le régime totalement exportateur représentent 55% de l’ensemble des projets d’une capacité d’employabilité de 6867 postes, alors que le nombre de projets exerçant selon le régime non-totalement exportateur s’élève à 15 projets employant 2203 personnes. Pour ce qui concerne la contribution étrangère, l’instance tunisienne de l’investissement a souligné que les partenaires économiques stratégiques de la Tunisie ont préservé leur place de leader au niveau du nombre de projets déclarés et qui seront réalisés en Tunisie.L’Allemagne détient la première position avec 40% des projets, suivi de la France avec 20 % de l’ensemble de projets à participation étrangère Le nombre de projets à participation étrangère s’élève à 17 projets d’une capacité d’employabilité de 6385 postes , alors que les projets d’une importance nationale est estimée à 22 projets soit une hausse de 120% d’une capacité d’employabilité de 7878 postes soit 87% de l’ensemble d’emplois déclarés.

