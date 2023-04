Hausse de 6,6% du nombre de tunisiens recrutés à l’étranger

Le nombre de Tunisiens recrutés à l’étranger dans le cadre de la coopération technique ont atteint, du 1er janvier au 31 mars 2023, 826 personnes soit une hausse de 6,6% par rapport à la même période de l’année dernière.

Selon des données publiées, récemment, par l’Agence Tunisienne de Coopération Technique (ATCT), le nombre total des coopérants exerçant à l’étranger s’élève ainsi à 23181 coopérants et experts tunisiens.

Les recrutements ont touché le secteur de la santé qui a occupé la plus grande part avec 365 cadres médicaux et paramédicaux, représentant ainsi 14% du total des placements réalisés.

Viennent ensuite les secteurs de l’ingénierie avec 137 personnes recrutées, de l’informatique ( 66 personnes recrutées) et l’éducation ( 51 personnes recrutées ).

Les pays européens ont occupé la première position en matière de recrutement des compétences tunisiennes avec 372 personnes recrutées, soit 45% du total des recrutements.

Ils sont suivis par les pays arabes (228 personnes recrutées), les pays américains et asiatiques ( 178 personnes recrutées), les pays africains ( 24 personnes recrutées) .

D’après l’ATCT, le Canada occupe la première place en matière de recrutement des compétences.

Au total, l’ Agence a reçu 23 offres de recrutement d’entreprises étrangères souhaitant recruter des compétences tunisiennes.

Dans le cadre de la coopération Sud Sud et triangulaire, l’ATCT a envoyé 41 experts pour la Mauritanie et la Côte d’Ivoire et organisé une visite d’étude d’une délégation de 7 cadres relevant du Ministère de l’Intégration Régionale et la Francophonie de la République démocratique du Congo, en vue de bénéficier de l’expérience tunisienne notamment en matière de développement économique, intégration régionale, environnement, genre, bonne gouvernance et les affaires sociales.

