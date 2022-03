Hausse de 71,7% de la valeur des investissements agricoles approuvés à fin février

Les investissements approuvés dans le secteur agricole ont atteint, fin février, 100,1 millions de dinars, pour 449 opérations, enregistrant ainsi une évolution de 9,2% en termes de nombre et de 71,7% en termes de valeur, par rapport à la même période de 2021.

Par rapport à 2020, l’investissement approuvé a enregistré une baisse de 10% en termes de nombre et une augmentation de 77,5% en termes de valeur, selon le bulletin d’information agricole du mois de février publié, vendredi, par l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA).

Les investissements approuvés permettront la création de 487 postes d’emploi permanents, contre 341 emplois, au cours de la même période de 2021 et 488 emplois, en 2020, a-t-on ajouté.

Ils ont bénéficié de subventions d’un montant de 23,2 MD, représentant 23,2 % du volume d’investissement approuvé contre 16,7 MD par rapport à la même période 2021.

Pour les prêts fonciers, les comités d’octroi d’avantages ont approuvé 7 crédits d’une valeur de 1MD, a-t-on affirmé.

Ces prêts permettront l’intégration de 64,2 hectares de terres dans le cycle économique contre 67,8 hectares au cours de la même période de 2020.