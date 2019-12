Hausse de 72% du volume des investissements agricoles privés

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’investissement en avril 2017, le volume des investissements agricoles privés déclarés, a enregistré une hausse de 72% par an, annonce le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Dans un communiqué publié, mercredi, le ministère souligne que la moyenne annuelle des investissements déclarés a atteint 1600 millions de dinars (MD) après la promulgation de la nouvelle loi sur l’investissement, contre une moyenne annuelle de 900MD au cours de la période 2014/2016.

Et d’ajouter que l’investissement agricole privé a enregistré ” une nette reprise au niveau du volume d’investissements adoptés et ce malgré quelques difficultés rencontrées au début “.

L’Agence de promotion des investissements agricoles a adopté depuis 2017 (après la promulgation de la loi) des investissements d’une valeur de 710 MD par an, contre 680MD avant la promulgation de la loi sur l’investissement (2014/2016).

Les investissements consacrés à la mécanisation agricole ont enregistré une nette croissance après le doublement de la prime accordée lors de l’acquisition. En effet, le nombre de tracteurs est passé de 1500 (75 MD) avant la promulgation de la loi, à 2500 tracteurs par an d’une valeur de 160MD.