Hausse de 7,5% du chiffres de’affaires des soscités d’assurance

Le chiffre d’affaires des sociétés d’assurance a enregistré une hausse de 7,5% durant le premier trimestre de l’année 2023 avec 1075,4 MD, selon les données publiées par le Comité Général des Assurances (CGA).

Selon les principaux indicateurs d’activité de 23 entreprises actives dans le secteur publié par le CGA, l’Assurance Vie a généré un chiffre d’affaires de 212,5MD, soit une hausse de 4,9 %, contre une hausse de 8,2% pour l’Assurance Non Vie avec 863MD. Le secteur de l’automobile s’est taillé la part de lion avec 559,2MD soit une hausse de 51%.

Le chiffre d’affaires du secteur de l’assurance maladie a enregistré une hausse de 17,8% avec 157,8MD suivi de l’assurance incendie avec 126,7MD soit une hausse de 13,5%.

//Hausse de 3,8% de la valeur des indemnisations

Selon les chiffres, les indemnisations versées par les sociétés d’assurance ont enregistré une hausse de 3,8% pour atteindre 394,1MD contre 375,5MD durant la même période de l’année 2022.

Les indemnisations dans le secteur de l’Assurance Vie ont baissé de 11,1% pour atteindre 72,1MD contre 81,1MD fin mars 2022.

S’agissant des indemnités du secteur de l’Assurance Non Vie, elles ont augmenté de 8% pour atteindre 322,1MD.

//Hausse du nombre de contrat d’assurance à plus de 970 mille à fin mars 2023

Selon les données de la CGA, le nombre de contrats souscrits à enregistré une hausse de 9,7% soit plus de 971 mille contrats contre 911,8 mille souscrits au cours du 1er trimestre 2022.

Ces contrats se répartissent comme suit : 242,2 mille contrats d’assurance vie et 727,7 mille autre contrats d’assurance.

Les contrats d’assurance voitures ont progresse de seulement 3,7% pour atteindre 573,1 mille à cause de la régression des opérations de vente des voitures qui ont baissé de 3% au cours du premier trimestre 2023.

Près de 2273 contrats d’assurance maladie ont été souscrits, alors que le nombre de contrat d’assurance incendie a progressé de 4% atteignant 31,7 mille.

S’agissant des contrats d’assurance transport, leur nombre a atteint 28,4 mille contre 26,5 mille l’année dernière soit une progression de 7%.

- Publicité-