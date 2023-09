Hausse de 8,25% de la valeur des investissements agricoles privés déclarés

La valeur des investissements agricoles privés déclarés à fin août 2023, a augmenté de 8,25%, s’établissant à 873595, contre 807005 mille dinars, au cours de la même période de 2022, d’après le bulletin » Les chiffres du mois « , publié, lundi, par l’Observatoire National de l’Agriculture (Onagri).

Cependant, la valeur des investissements agricoles privés approuvés, a régressé de 25,36% passant de 383215 mille dinars à fin août 2022, à 286027 à fin août 2023.

Les équipements représentent 63% du total des investissements approuvés, suivi des bâtiments (10%) et du matériel roulant (8,4%).

L’autofinancement a enregistré une baisse de 25,8%, les crédits bancaires ont reculé de 30% et les primes d’investissement ont régressé de 20%, selon la même source.

Concernant les crédits fonciers octroyés, ils ont enregistré une baisse de 23% en nombre et de 22% en valeur, pour s’établir respectivement, à 26 crédits et 4359 mille dinars.

