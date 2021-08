Hausse de la production industrielle de 27,8%, durant le 2e trimestre 2021, en glissement annuel

Au cours du deuxième trimestre 2021, l’indice de la production industrielle a augmenté de 27,8% par rapport à la même période de l’année dernière, a annoncé l’Institut National de la Statistique (INS), dans une note publiée mardi.

L’Institut a rappelé que le deuxième trimestre 2021 était caractérisé par le confinement général décrété afin d’éviter la propagation de la pandémie du Covid-19.

Pour ce qui est de l’évolution trimestriel, l’INS a fait état d’une légère hausse de la production industrielle de 0,1%, au cours du deuxième trimestre de l’année 2021, par rapport au premier trimestre de l’année en cours.

« Cela est dû à l’augmentation de la production des secteurs des mines (+33,3%), des industries agricoles et alimentaires (+2,4%) du textile/ habillement et cuir (+1,4%) et des industries mécaniques et électriques (+0,2%) ».

En revanche, la production a enregistré une baisse dans le secteur des industries chimiques (-0,4%) et le secteur de l’énergie (-3,2%).

Concernant la variation mensuelle, la production industrielle a enregistré une légère amélioration 0,3%, en juin 2021, par rapport au mois de mai 2021.

Une évolution qui a été favorisée, principalement, par l’accroissement enregistrée dans les industries manufacturières (+1,5% après -4,5%).

La plupart des branches ont participé à cette augmentation. En effet, le rythme de la production industrielle reprend dans le secteur des industries mécaniques et électriques (+2,5% après -2,5%) et le secteur de textile/ habillement et cuir qui a enregistré un fort rebond (+21,1% après -17%).

De même, la production continue de s’améliorer dans les secteurs des mines (+9,1% après 6,8%) et le secteur des industries agroalimentaires (+0,7% après -2,5%). A contrario, le secteur de l’énergie a marqué une baisse de 5,6% après -4,2% en mois de mai.