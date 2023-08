Hausse de la valeur des exportations dans le secteur du textile et de l’habillement

Selon un communiqué du ministère de l’industrie, les exportations du secteur du textile et de l’habillement au cours du premier semestre de cette année ont connu une croissance du compte en dinars de 12,20%, enregistrant 5095,8 millions de dinars et le compte en euros de 9,51% par rapport à la même période de 2022, atteignant 1525,2 millions d’euros, avec un taux de couverture estimé à 135%. Ces résultats ont dépassé la valeur des exportations enregistrées au cours de la même période de 2019 (avant la pandémie de Corona) en dinars et en euros respectivement de 24,13% (4105,3 millions de dinars) et de 26,62% (1204,6 millions d’euros).

Les exportations de juin 2023 ont également connu une croissance du dinar et du compte de l’euro, respectivement, de 6,45% et 3,08%, atteignant 883 millions de dinars, et le compte de l’euro de 263 millions d’euros.

Alors que la valeur des exportations de pantalons au cours du premier semestre de cette année a enregistré une croissance du compte du dinar de 7,88%, atteignant 1174,3 millions de dinars, et du compte euro de 351,5 millions d’euros, enregistrant une croissance de 5,30%, par rapport à la même période de 2022. Ce dernier représente 27% du total des exportations de prêt-à-porter.

Les pays de l’Union européenne sont la principale destination de nos exportations de prêt-à-porter, en particulier vers les marchés français, italien, allemand, belge, portugais et néerlandais, où la valeur des exportations de prêt-à-porter vers l’Union européenne au cours des six premiers mois de 2023 s’est élevée à environ 1225,8 millions d’euros, enregistrant une croissance de 13,22 mois par rapport à la même période en 2022.

Ces derniers représentent 80% des exportations totales du secteur.

D’autre part, les importations de prêt-à-porter du marché local ont connu une baisse de valeur de 3,69%, atteignant 185,3 millions de dinars, et en quantité de 0,93%, atteignant 21,6 mille tonnes par rapport à la même période de 2022