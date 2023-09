Hausse de plus que 100% des prix de vente de gros d’au moins 5 produits alimentaires, en août 2023

Au moins cinq produits alimentaires ont enregistré une hausse dépassant les 100% de leurs prix de vente en gros au cours du mois d’août 2023,par rapport à la même période de 2022, a indiqué l’observatoire national de l’agriculture (ONAGRI) dans un communiqué publié mercredi

Cette hausse des prix de gros signifie une augmentation des prix de vente de détail aux consommateurs.

Ces données relatives à l’évolution de l’approvisionnement et aux prix des principaux produits de base au niveau du marché de gros de Bir EL kasaa au cours du mois d’août 2023, montrent une régression des quantités de 19 produits en fruits, légumes et poissons.

Ainsi, les prix de 19 produits parmi le panier des fruits, légumes et poissons ont enregistré des variations à la hausse. La hausse des prix est de l’ordre de 134 % par kg pour le pastèque, dont le prix est passé de 0,442 dinar au cours du mois d’août 2022 à 1,032 dinar au cours du mois d’août 2023.

Cette hausse a concerné les prix de piment fort ( 120% à 2,174 dinars au cours du mois d’août sur une base annuelle) , de raisin (105%), de melon (101%) , de pêche ( 42%) , du persil ( 12%) et des pommes de terre (11%) .

Au cours d mois d’août 2023, les prix du poisson ont augmenté à des proportions variables. La hausse est relative aux prix d’un kg de dorade coryphène (24%), de rouget ( 21%), de Merlan (14% à 13,051 dinars), et de Sardine ( 7% à 3,851 dinars).

L’approvisionnement du marché a enregistré une baisse en quantités de pastèques ( 49%), de raisin (24%), de melon (44%) , de pêche (42%) et de poires (9%) , de piment doux (21%) , de tomate de (1% ), de Rouget ( 49%) , de Sardine ( 5%), de Chinchard (35%) et de Pataclet (22%)

En contrepartie, l’approvisionnement du marché en certains produits a marqué une hausse en quantités de pommes (24%), de pomme de terre (20%), d’oignon (5% ), de Seiche (188%), et de Rouget (12%).

La baisse de l’offre sur le marché de gros et la hausse des prix ont impacté l’inflation qui a augmenté à 9,3%, à la fin du mois d’août 2023 après une baisse enregistrée durant cinq mois ,selon les données de l’Institut national de la statistique (INS).

