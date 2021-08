Hausse des exportations des produits agricoles vers la Libye de 23%, en juillet 2021

Les exportations tunisiennes de produits agricoles vers la Libye, via le poste frontalier de Ras Jedir, a augmenté, en quantité, de 23%, durant le mois de juillet 2021, à 3727 tonnes, par rapport à la même période de l’année écoulée.D’après des données publiées, mardi, par l’Observatoire National de l’Agriculture (Onagri), cette hausse est due à l’accroissement remarquable des exportations de pastèque de 212%, alors que l’exportation de reste de produits a chuté, notamment les raisins (-72%), les tomates (-63%) et les amandes (-59%).L’Observatoire a imputé la baisse d’exportation de ces produits à la hausse de leurs prix à l’échelle locale, en comparaison avec ceux proposés en Libye. En fait, les prix de raisins, de pêches et de prunes, ont augmenté respectivement de 28%, 15% et 14%, durant le mois de juillet 2021, au marché de gros de Bir Al Kasaa.

