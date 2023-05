Hausse des investissements pour atteindre 8,2 milliards de dollars en 2022

En 2022, les investissements de la Banque africaine de développement(BAD) ont augmenté de 37% par rapport aux niveaux enregistrés en 2021 pour atteindre 8,2 milliards de dollars, selon la Revue annuelle de la banque sur l’efficacité du développement (RAED) pour l’année 2023. Les données présentées, vendredi, lors d’une conférence tenue, à Charm El-Cheikh (Egypte), en marge de la 58eme Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Groupe de la BAD, montrent que 60 % des financements de la Banque ont porté sur des prêts à l’investissement, contre 50% en 2021. » La progression des investissements reflète la reprise progressive des niveaux avant la pandémie de la COVID-19 « , a noté la BAD. Les investissements en 2022 ont continué d’être alignés sur les priorités stratégiques (High 5) de la Banque ; à savoir nourrir, éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie, industrialiser et intégrer le continent et améliorer la qualité de vie des populations La RAED 2023 montre que sur l’ensemble des investissements mobilisés, 26 % du total des approbations visent à industrialiser l’Afrique et 9% éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie. La BAD a consacré 25 % du total des investissements pour améliorer la qualité de vie des populations africaines et 22 % pour nourrir l’Afrique, d’autant plus que le nombre de personnes souffrant de la faim et de la malnutrition a augmenté passant de 240 millions individus en 2015 à 256 millions individus en 2022. Le Président de la BAD, Akinwumi Adesina a fait savoir, à cette occasion, que la banque a permis à 1,3 million de personnes d’accéder à l’électricité, amélioré la connectivité des transports en construisant ou en réhabilitant 833 kilomètres de routes. Et de poursuivre que 12,3 millions de personnes ont réussi à accéder à de nouveaux ou meilleurs services d’eau et d’assainissement, et plus de 4 millions de personnes ont bénéficié des opérations de la BAD dans le secteur privé. Publiée tous les ans depuis 2011, la Revue annuelle de l’efficacité du développement, évalue le soutien de la Banque au développement durable des pays africains. Elle vérifie en particulier les contributions aux domaines stratégiques prioritaires que sont les « ?High 5? » de la Banque, moteurs de la transformation de l’Afrique. A rappeler que les 58e Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD) sur le thème « Mobiliser les financements du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte en Afrique », se tiendront du 22 au 26 mai 2023, à Charm El-Cheikh, en Egypte. Environ 4 mille participants, représentant 81 pays, dont nombre de chefs d’Etat africains (d’Egypte, des iles Comores et du Zimbabwe), ainsi que des représentants des gouvernements membres de la Banque

