hausse des prix du coût des produits pâtissiers de l’Aïd fabriqués à domicile et dans les locaux spécialisés

A l’approche de l’Aid el Fitr, de nombreuses familles tunisiennes se sont habituées à se pencher au cours de la semaine dernière du mois de Ramadan sur la préparation des produits pâtissiers ou l’acquisition des patisseries tunisiennes succulentes auprès des pâtissiers ou d’autres locaux commerciaux spécialisés pour fêter l’Aïd El Fitr.

Les foyers tunisiens sont attachés à ce rite, même au détriment de leurs capacités matérielles, que ce soit par la préparation ou les commandes des différents types de gourmandises. Mais, si certains citoyens se lamentent des prix élevés des produits pâtissiers, surtout dans les locaux commerciaux spécialisés, il n’en demeure pas moins que les professionnels s’inquiètent à leur tour des prix exorbitants des moyens et des matières premières qui ont influé considérablement sur le prix d’achat auprès des consommateurs.

Un nombre de professionnels ont déjà exprimé leur inquiétude quant au manque de certaines matières premières (farine et sucre) pour la fabrication des produits pâtissiers.

Selon les données statistiques, le mois de Ramadan 2023 est marqué par la hausse vertigineuse des prix des moyens nécessaires pour la fabrication des produits pâtissiers, parallèlement aux prix des fruits secs, ce qui fait en sorte que le coût de la préparation des produits pâtissiers connaisse une augmentation remarquable par rapport au mois de Ramadan 2022.

Le directeur de l’Observatoire National de l’Approvisionnement et des prix, Ramzi Trabelsi a reconnu, dans une déclaration à l’agence TAP, l’évolution des prix des moyens nécessaires pour la fabrication des produits pâtissiers soit traditionnel (destiné aux ménages) ou auprès des locaux spécialisés. Cette hausse concerne notamment le beurre (+55%), le lait concentré (+33%), les poids-chiches moulus conditionnés (+6%) sans oublier le sucre en buchettes (+22%).

En contrepartie certains produits ont maintenu leurs prix stables, à l’instar des dattes moulues et la levure industrialisée. Les prix des produits subventionnés n’ont pas aussi changé.

D’après Trabelsi, les prix des fruits secs utilisés dans la fabrication des produits pâtissiers de l’Aïd (amande, noisette pignon de pin, pistache et châtaigne) ont accusé des hausses variables oscillant entre 7 et 41%, par rapport à la même période du mois de Ramadan 2022.

Selon une étude réalisée par l’Observatoire National de l’Approvisionnement et des Prix sur le coût de la préparation des produits pâtissiers à domicile, il s’est avéré que le coût de la préparation de « Makroudh » a évolué de 10%, passant de 2897 millimes le kg à 3205 millimes le kg, à cause de l’évolution des prix du beurre.

Pour « les Biscuits »préparés à domicile, l’étude a révélé une hausse entre 9% (1ere catégorie) et 21% (patisserie fine), suite notamment à l’évolution des prix du lait concentré, des œufs et des grains de sésames.

Le coût de « Baklaoua » quant à lui, s’est inscrit sur la courbe ascendante atteignant une croissance de 23% passant de 20235 millimes à 24985 millimes le kg, parallèlement à celui de « Kâak Ouarka » qui s’est accru de 24% pour atteindre 20875 millimes le kg contre 16865 millimes au cours de mois de Ramadan précédent.

A cet égard, Trabelsi a fait remarquer que la préparation des produits pâtissiers à domicile a pour un coût moins que celui de la fabrication des produits dans les locaux commerciaux spécialisés.

Le responsable a fait savoir que les prix des produits pâtissiers ont été contrôlés au niveau des locaux commerciaux spécialisés de la patisserie fine, moyenne et populaire installés dans le Grand Tunis.

Ce diagnostic a révélé que les prix des produits pâtissiers ont connu une hausse dans ces locaux par rapport aux prix pratiqués l’année dernière, suite à l’augmentation des prix des fruits secs, du coût des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre

