Hausse des recettes en exportations de dattes

Les recettes des exportations des dattes tunisiennes ont augmenté de 0,8%, pour atteindre 566,3 millions de dinars, depuis le début de la campagne et jusqu’à fin mars 2023, par rapport à la même période de 2022, indique une note de l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri). En quantité, les dattes exportées, ont observé une baisse de 2,1% par rapport à la campagne 2021/ 2022 pour se situer à 94,1 mille tonnes, d’après cette note mensuelle.

Le prix moyen enregistré durant les six premiers mois de la campagne a augmenté de 3% soit, 6,072 Dinars par kilo contre 5,85 dinars par kilo, enregistré au cours de la même période de la campagne précédente.

Selon l’Onagri, le Maroc est le premier pays importateur des dattes tunisiennes, avec une part de de 22,5% des quantités exportées durant les six premiers mois de la campagne 2022-2023. Il est suivi par l’Italie (7,28%) et la France (7,3%). La variété Deglet Ennour a représenté 88,6% des quantités exportées, soit 83,04 mille tonnes d’une valeur de 538,7 millions de dinars.

