Hausse des tarifs des Taxis individuels à partir du 15 décembre

Dans une décision du ministère du transport, publiée ce jeudi 1er décembre 202, il a été introduit des changements, vers la hausse, sur le tarif des Taxis individuels, collectifs (Louages) et touristiques, qui sera applicable à partir du 15 décembre 2022.

La prise en charge, c’est dire l’entrée dans le taxi, coûtera désormais 0,9 DT. Ensuite, à chaque 79 mètres parcourus par le taxi, le compteur marquera 0,046 DT. Pour les déplacements de nuit, entre 10 H du soir et 5heures du matin, il sera facturé 50 % en plus du tarif affiché par le compteur du Taxi. Si vous avez des bagages, il vous en coûtera un DT pour chaque pièce dont le poids dépasse les 10 Kg (Prenez donc avec vous une bascule pour ne pas vous faire arnaquer). Enfin, si vous prenez un Taxi, à partir de l’aéroport vers la ville, il vous en coûtera désormais 4,5 DT de plus que le tarif final affichée par le compteur à l’arrivée. Bon voyage. D’autres diront « زيدو مازال يتنفس».

Pour les taxis dits touristiques, le tarif de prise en charge sera désormais de 1,350 DT, 0,070 DT pour chaque 70 mètres parcourus, 0,070 DT pour chaque 23 seconde d’arrêt, 10 % de plus sur la facture finale pour les taxis touristiques munis de climatiseurs, +50 % pour les tarifs de nuit, et +4,5 DT au compteurs pour les taxis dits touristiques au départ des aéroports.

Pour les louages (transport inter-régional en taxis collectifs) ça sera 0,850 DT par passager et par distance entre 5 et 10 Klm et 1 DT par bagage dépassant les 10 Kg.