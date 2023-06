Hausse du nombre de décès causés par les accidents de la route

Depuis le début de l’année 2023 jusqu’au 08 juin en cours, le nombre de décès causés par les accidents de la route a atteint 468, soit une hausse par rapport à la même période de l’année 2022, selon les données publiées l’observatoire national de sécurité routière sur son site Internet officiel .

Jusqu’au 08 juin, le nombre d’accidents de la route a atteint 2220, contre 2444 accidents enregistrés au cours de la même période de l’année 2022, soit une régression de 224 accidents. Ces accidents ont causé 3128 blessés contre 3491 blessés en 2022 soit une baisse de 363 blessés par rapport à la même période de l’année écoulée.

Les causes de ces accidents sont principalement dues à l’inattention (42%), à la vitesse excessive (15,59%), au non-respect de la priorité (8,47%) (données valables jusqu’au 08 juin 2023).

L’Observatoire de la sécurité routière a réitéré son appel aux usagers de la route à faire preuve de la plus grande vigilance lors de la conduite et à respecter les codes de la route.

Les autorités régionales, notamment, les présidents des commissions régionales de la sécurité routière sont appelés à réviser les plans d’action visant à mettre un terme à la » insouciance » de certains usagers de la routes vis-à-vis des pertes humaines et des biens, indique la même source, recommandant l’application stricte de la loi afin de concrétiser ces programmes.