Hausse du volume des billets et monnaies en circulation à 20, 4 milliards de dinars

Le volume des billets et monnaies en circulation a augmenté, le 4 juillet 2023, à 20 346 millions de dinars (MD), contre 17 938 MD, durant le même jour de 2022, enregistrant une hausse sans précédent de 13,4%, selon les indicateurs monétaires et financiers quotidiens publiés, mercredi, par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Cette évolution remarquable du volume des billets et monnaies en circulation, qui représente l’équivalent du volume des monnaies en circulation en dehors du secteur bancaire et financier, reflète une augmentation de la masse monétaire, découlant de l’instabilité de la politique monétaire dans la lutte contre ce fléau et ses impacts sur la hausse de l’inflation.

Les statistiques de la BCT montrent que le volume global de refinancement a augmenté, le 4 juillet 2023 de manière remarquable à 16703,5 MD contre 11405,6 MD, soit une hausse de 46,4%.

La hausse du volume global de refinancement est expliquée par un niveau limité de la liquidité dans le secteur bancaire, et ce en parallèle avec l’augmentation des crédits bancaires de l’Etat sous forme des bons de trésor, à 24 milliards de dinars.

Les crédits bancaires de l’Etat représentent 29 % du total des crédits bancaires accordés aux entreprises publiques, selon les dernières statistiques publiées par la BCT dans sa note sur les statistiques financières publiées en avril 2023.

Enfin, les dernières données statistiques de la BCT montrent la régression des transactions interbancaires sur le marché monétaire à 949,7 MD le 4 juillet 2023 contre 1433,1 MD une année auparavant.

