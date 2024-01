Hausse importante du trafic aérien des passagers via les aéroports tunisiens en 2023

En 2023, le trafic aérien des passagers via les aéroports tunisiens a progressé de 21,9%, par rapport à l’année 2022, atteignant ainsi un record, depuis la création de l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA).

Il s’est établi, ainsi, à 8813040 « mouvements passagers », selon les données publiées, samedi, par l’Office.

Cette tendance haussière a marqué le trafic aérien dans la majorité des aéroports tunisiens, avec une augmentation de 19,7% pour l’aéroport international de Tunis Carthage (6649912 mouvements passagers), de 28,4% pour l’aéroport international de Djerba-Zarzis (1964 347 mouvements passagers), de 46,1% pour l’aéroport international de Sfax-Thyna (173 984 mouvements).

L’aéroport de Tozeur-Nefta a connu, également, une hausse du nombre des voyageurs de 8,4%(18454) alors que le trafic a, en revanche, baissé de 10,1% à l’aéroport international de Gabès-Matmata et de 16,1% à l’aéroport international de Tabarka-Ain Draham.

Pour » les mouvements avions « , les aéroports tunisiens exploités par l’OACA ont enregistré, en 2023, une hausse du nombre total des avions de 15,68% par rapport l’année 2022 pour se situer à 75372 vols.

Le trafic « mouvements avions » a progressé, ainsi, de 17,4% pour l’aéroport international de Tunis Carthage (55961 mouvements), de 15,5% pour l’aéroport international de Djerba-Zarzis (14 939 mouvements) et de 2% pour l’aéroport international de Sfax-Thyna (3 810 mouvements).

Par contre, le trafic « mouvements avions » a régressé de 4,5% pour l’aéroport de Tozeur Nefta, de 20% pour l’aéroport international de Gabès-Matmata et de 35,3 % pour l’aéroport international de Tabarka-Ain Draham.

Pour le trafic de Survol (Avions transitant par l’espace aérien tunisien), il a atteint, en 2023, 53 718 mouvements, enregistrant une évolution de 42,4% par rapport à l’année 2022.

