Hausse relative des températures ce vendredi

Une hausse relative des températures est attendue, ce vendredi. Les maximales seront comprises entre 33 et 38 degrés dans les régions côtières et entre 38 et 42 degrés dans le reste des régions.

Le temps sera dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions puis les nuages seront plus denses l’après-midi sur les régions ouest du nord et du centre avec apparition de cellules orageuses locales accompagnées de quelques pluies. Le vent soufflera faible à modéré puis se renforçant relativement l’après-midi près des côtes. La mer sera agitée dans la zone de Serrat et le golfe de Hammamet et peu agitée dans le reste des régions.

