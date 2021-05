Le temps, ce samedi 8 mai, est marqué par une hausse relative des températures. Les maximales évolueront entre 23 et 28 degrés dans le Nord, les hauteurs et les régions côtières et entre 29 et 34 degrés ailleurs.

Les conditions climatiques sont stables avec un ciel dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions.

Le vent sera modéré, sa vitesse ne dépassera pas les 30 km /h et la mer sera agitée à peu agitée.